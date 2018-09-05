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В России предложили ввести минимальную цену на пиво

Экономика

В РАР будут изучать этот вопрос и выносить на обсуждение с Минфином

Москва, 5 сентября 2018, 07:25 — REGNUM  Росалкогольрегулирование (РАР) намерено обсудить с Министерством финансов РФ возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, заявил в интервью РИА Новости глава РАР Игорь Алешин.

По его словам, в ведомство уже обращались участники пивоваренного рынка с соответствующим предложением.

«Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — заявил Алешин.

Напомним, в 2013 году в России вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому запрещена реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных цен и выше максимальных розничных цен, установленных законодательством.

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