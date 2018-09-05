Китай и Лаос совместно создадут во Вьентьяне железнодорожный колледж

Вьентьян, , 07:24 — REGNUM Церемония подписания меморандума о понимании в вопросе технико-экономического обоснования совместного проекта китайского правительства и правительства Лаоса по созданию железнодорожного колледжа прошла 4 сентября в столице Лаоса городе Вьентьяне.

Соответствующие документы были подписаны советником по экономическим и коммерческим вопросам Посольства Китая в Лаосе Ван Цихуэем и заместителем министра образования и спорта Лаоса Конгси Сенгмани. В рамках проекта планируется построить полноценный высший профессионально-технический колледж во Вьентьяне, который буде воспитывать талантливых железнодорожников.

Отметим, что китайско-лаосская железная дорога является одним из крупнейших инфраструктурных проектов двух стран в рамках инициативы «Нового шелкового пути», строительство которого началось в 2016 году.

С момента начала строительства уже были построены ряд тоннелей, мостов, переездов, а также прочих участков дороги. Открытие дороги намечено на 2021 год. Поезда смогут передвигаться по ней со скоростью 160 км/ч.