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Китай и Лаос совместно создадут во Вьентьяне железнодорожный колледж

Экономика

Соответствующие документы были подписаны советником по экономическим и коммерческим вопросам Посольства Китая в Лаосе Ван Цихуэем и заместителем министра образования и спорта Лаоса Конгси Сенгмани

Вьентьян, 5 сентября 2018, 07:24 — REGNUM  Церемония подписания меморандума о понимании в вопросе технико-экономического обоснования совместного проекта китайского правительства и правительства Лаоса по созданию железнодорожного колледжа прошла 4 сентября в столице Лаоса городе Вьентьяне.

Соответствующие документы были подписаны советником по экономическим и коммерческим вопросам Посольства Китая в Лаосе Ван Цихуэем и заместителем министра образования и спорта Лаоса Конгси Сенгмани. В рамках проекта планируется построить полноценный высший профессионально-технический колледж во Вьентьяне, который буде воспитывать талантливых железнодорожников.

Отметим, что китайско-лаосская железная дорога является одним из крупнейших инфраструктурных проектов двух стран в рамках инициативы «Нового шелкового пути», строительство которого началось в 2016 году.

С момента начала строительства уже были построены ряд тоннелей, мостов, переездов, а также прочих участков дороги. Открытие дороги намечено на 2021 год. Поезда смогут передвигаться по ней со скоростью 160 км/ч.

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«Новый шелковый путь»
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