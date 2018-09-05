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Президент Аргентины отстоял меры по сокращению госбюджета

Экономика

Последним масштабным изменением стала ликвидация десяти министерств

Буэнос-Айрес, 5 сентября 2018, 07:24 — REGNUM  Президент Аргентины Маурисио Макри защитил меры, принимаемые правительством для выхода из экономического кризиса, и заявил, что у руководства страны есть ясный план, сообщает агентство Prensa Latina.

Выступая на закрытии конференции союза промышленников Аргентины, президент подчеркнул, что каждое преодоленное сегодня препятствие станет возможностью для укрепления роста и зрелости экономики. Он отметил, что промышленники выступают за сокращение бюджета с целью «снижения инфляции — этого рака, с которым аргентинцы живут в течение 70 лет».

Макри заявил, что видит четкий путь выхода из этой экономической бури и способ стабилизировать макроэкономику, и правительство страны работает над тем, чтобы утвердить сбалансированный бюджет.

Накануне президент объявил о сокращении десяти министерств и должности заместителей главы кабинета министров. Министерства науки и техники, культуры, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, окружающей среды, труда и модернизации станут секретариатами других портфелей. Федеральная система средств массовой информации потеряет министерский статус.

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Как сообщало ИА REGNUM, экономический кризис в Аргентине разразился этой весной. В июне Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение кредита этой стране в размере $50 млрд — это крупнейший кредит в истории Аргентины. Сокращение бюджетных расходов является ключевым требованием МВФ.

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