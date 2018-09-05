Рубль продолжает плавное ослабление

Москва, , 07:07 — REGNUM На торгах 4 сентября рубль с самого открытия показывал к доллару и евро разнородную динамику, повышаясь к евро и понижаясь к доллару, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. К вечеру доллар вырос к рублю на 0,26%, до 68,222 руб. за доллар. А евро к рублю подешевел до 78,26 руб. за евро, потеряв в стоимости 0,45%.

На международном финансовом форуме в Сочи во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 14 сентября, не исключено повышение процентной ставки. Такие меры будут приняты впервые с 2015 года, и хотя такое заявление теоретически должно было бы укрепить рубль к доллару, российская валюта продолжила плавное ослабление. Вероятно, рынок опасается, что действия ЦБ могут быть вызваны ожиданиями нового финансового кризиса.

Пара EUR/USD во вторник к вечеру упала на 0,69%, до 1,1537 долларов за евро, что связано с вновь возникшими опасениями рынка за стабильность банковской системы Италии. Тем временем в Лондоне нефть Brent продолжает дорожать, и к вечеру вторника баррель поднялся в цене на 0,2%, до $78,26. Таким образом, актуальный торговый диапазон по доллару сегодня, 5 сентября, будет на уровне в 68−69 рублей за доллар, а по евро — на уровне 78−79 рублей за евро.

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