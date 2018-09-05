В Новосибирской области утверждён проект «Обуви России» в ТОСЭР «Линёво»

Новосибирск, , 06:31 — REGNUM В Новосибирской области на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Линёво» будет реализован масштабный инвестиционный проект — «Развитие производственных мощностей ГК «Обувь России». Распоряжение об этом подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту в Линёво должна функционировать фабрика по производству цельноформованной обуви и деталей к ней. Срок реализации — пять лет, объём инвестиций — 800 млн рублей. К 2027 году здесь должны работать восемь резидентов и девять инвестиционных проектов, появиться 608 дополнительных рабочих мест. Общий объём инвестиций, как ожидают региональные власти, превысит 2 млрд рублей.

А в р.п. Горный к 2028 году планируется реализовать не менее шести инвестиционных проектов с 650 новыми рабочими местами и общим объёмом инвестиций в 3,5 млрд рублей.

По словам министра экономического развития региона Ольги Молчановой, в поддержку бизнесменам, которые готовы работать на территориях моногородов, предусмотрен целый ряд льгот, в том числе по налогу на прибыль, страховым взносам, налогу на имущество и налогу на землю.

«Из бюджета региона уже выделено порядка 46,5 млн рублей на развитие инженерной инфраструктуры, необходимой для резидентов территории опережающего социально-экономического развития», — сказала Молчанова.

Отметим, что развитие территорий р.п. Горный и р.п. Линёво в Новосибирской области ведётся в рамках реализации приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». Она разработана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и утверждена в ноябре 2016 года президиумом Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Проект предусматривает создание в ста моногородах страны территорий опережающего социально-экономического развития. Сейчас в стране создано 59 ТОСЭР из 319 муниципальных образований, которые отнесены к моногородам в 61 субъекте РФ.

Согласно данным, опубликованным на инвестиционном портале Новосибирской области, в регионе действует только два названных выше ТОСЭР.

Проекты ТОСЭР «Линёво»: ГК «Обувь России», ООО «МИРавто» (создание производственно-распределительного центра запасных частей для автомобилей) и АО СКТБ «Катализатор» (Создание промышленного производства гидрооксида алюминия термоактивированного). Общий объём инвестиций — 1 825 млн рублей, новых рабочих мест — 461.

Проекты ТОСЭР «Горный»: ООО «Битумные терминалы», АО «Строительная компания «Объединение инженеров — строителей», ООО «Минерал», ООО «Новые технологии Сибири». Общий объём инвестиций — 3 249 млн рублей, новых рабочих мест — 510.