Торги на 50 млн: Дзержинск снова закрывает дефицит коммерческим кредитом

Дзержинск, Нижегородская область, , 06:27 — REGNUM Департамент финансов Дзержинска планирует взять ещё один кредит для нужд администрации города — «в целях финансирования дефицита городского бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств». Сумма составит 50 млн рублей. Электронный аукцион по выбору банка пройдёт 24 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В виде процентов за пользование кредитом из бюджета городского округа планируют заплатить 4 125 000 рублей при ставке по кредиту — не более 8,25%. Такова начальная цена услуги, которую планируется оформить в виде возобновляемой кредитной линии на 365 календарных дней.

На начало августа 2018 года муниципальный долг Дзержинска составляет 1 035 048 000 рублей. При этом относительно размера долга на 1 июля 2018 года сумма выросла — с 981 670 000 рублей. Доля кредитов от кредитных организаций на 1 августа 2018 года составляет 852 млн рублей, что больше показателя 1 июля на 52 млн рублей.

К началу августа 2018 года администрация числится должником по трём кредитам — на 500 млн рублей от ПАО «Саровбизнесбанк», на 52 млн и 300 млн рублей от Сбербанка. По первому, выданному на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств в 2016 году, процентная ставка составляет 7,5%, срок погашения — 7 июня 2019 года. Кредит на 52 млн рублей был выдан на эти же цели, но уже под 8,94%, срок погашения — 23 апреля 2019 года, а контракт заключён 24 апреля 2018 года. Кредит на 300 млн рублей был получен под 7,955% «на погашение долговых обязательств». Его заключили 23 апреля 2018 года, а погасить должны 21 апреля 2021 года.

На бюджетные кредиты в долговых обязательствах Дзержинска приходится 183 048 000 рублей, показатель за месяц увеличился с 181 670 000 рублей. На муниципальные гарантии на начало августа 2018 года пришлось 1 035 048 000 рублей.

На 2018 год бюджет Дзержинска принимался со следующими параметрами: доходы — 4 326 461 900 рублей, расходы — 4 474 215 755,79 рубля, дефицит — 147 753 855,79 рубля.