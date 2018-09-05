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Китайская Trina Solar намерена изменить энергетический баланс Малайзии

Экономика

Власти страны намерены увеличить долю солнечной энергии в энергетической системе страны до 20% к 2025 году

Куала-Лумпур, 5 сентября 2018, 06:21 — REGNUM  Китайский производитель солнечных фотоэлектрических систем Trina Solar запустил свою систему «всё в одном» в Малайзии 4 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Солнечная система Trinahome подходит для домов и небольших предприятий. Как отмечает директор по продажам компании Trina Solar по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку, система легко монтируется за один день и ее можно установить на любой вид крыш.

Возобновляемые источники энергии в энергетической системе Малайзии составляют лишь 2% от общего объема выработки. Однако, правительство страны поставило цель увеличить этот показатель до 20% к 2025 году.

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