Китайская Trina Solar намерена изменить энергетический баланс Малайзии

Куала-Лумпур, , 06:21 — REGNUM Китайский производитель солнечных фотоэлектрических систем Trina Solar запустил свою систему «всё в одном» в Малайзии 4 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Солнечная система Trinahome подходит для домов и небольших предприятий. Как отмечает директор по продажам компании Trina Solar по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку, система легко монтируется за один день и ее можно установить на любой вид крыш.

Возобновляемые источники энергии в энергетической системе Малайзии составляют лишь 2% от общего объема выработки. Однако, правительство страны поставило цель увеличить этот показатель до 20% к 2025 году.