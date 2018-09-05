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Китайский производитель поставил в ЮАР шесть комплектов добывающей техники

Экономика

...включая ри горнодобывающие машины XDA40, один экскаватор XE470D, один горнодобывающий грейдер GR2405 и один погрузчик LW1200KN

Нанкин, Китай, 5 сентября 2018, 06:09 — REGNUM  Ведущий китайский производитель станков и техники доставил шесть комплектов горнодобывающей техники в ЮАР, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

По информации китайской компании Xuzhou Construction Machine Group (XCMG), заказ включает в себя три горнодобывающие машины XDA40, один экскаватор XE470D, один горнодобывающий грейдер GR2405 и один погрузчик LW1200KN с максимально возможным тоннажом из производимых в Китае.

«Поставки вроде этой на такой требовательный рынок на континенте, как рынок ЮАР, демонстрирует качество оборудования XCMG», — заявил генеральный директор компании Лю Цзяньсэнь.

По его словам, у компании уже есть широко развитая сеть продаж и обслуживания техники в 16 странах Африки, включая такие новые направления, как Кения.

Напомним, что компания XCMG является международным производителем специализированной техники с штаб-квартирой в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая. Компания занимается экспортом оборудования с более, чем 182 страны мира.

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Китай и страны Африки
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