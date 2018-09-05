Врио главы Приамурья Орлов хочет еще один мост в КНР — железнодорожный

Благовещенск, , 06:14 — REGNUM Врио главы Амурской области Василий Орлов полагает, что региону нужен еще один мост — железнодорожный, в дополнение к строящемуся автомобильному, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Возможное строительство моста через Амур из Благовещенска в Хэйхэ будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме, который пройдет 11−13 сентября во Владивостоке.

Автомобильный мост в КНР из Благовещенска начали строить в конце 2016 года. Его длина 19,9 километра. В строительство Россия вкладывает 14 млрд рублей, Китай 5,2 млрд.

По словам Василия Орлова, строительство моста ведется в соответствии с графиком, мост будет сдан в 2020 году. Железнодорожный мост, по мнению врио Приамурья, это принципиально другой эффект по экономике.

«Только газохимический комплекс у нас будет 1 млн 700 тыс. тонн в год генерировать продукции. Возникает грузопоток, который можно грузить на этот мост», — сказал Василий Орлов.

Между тем, в соседней ЕАО железнодорожный мост в Китай строится, но с огромным опозданием и бесконечным нарушением графика. Сроки сдачи моста опять перенесены на июль 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Зею в Приамурье работает с превышением нагрузки в шесть раз, а с введением в эксплуатацию нового автомобильного моста через Амур в КНР, по расчетам специалистов, нагрузка возрастет в шесть раз. Об этом Орлов в середине августа 2018 года доложил главе российского правительства Дмитрию Медведеву, подчеркнув, что меры необходимо принимать срочно.