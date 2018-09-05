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Абрамович перестал владеть контрольным пакетом Crispian

Экономика

Доля Абрамовича в Crispian Investments Ltd снизилась до 49,95%

Москва, 5 сентября 2018, 04:29 — REGNUM  Доля бизнесмена Романа Абрамовича в Crispian Investments Ltd снизилась до 49,95%, пишет 5 сентября газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что 0,05% акций Абрамович продал Давиду Давидовичу в минувшем месяце. Это сделано, как считают источники издания, в рамках защиты бизнеса от возможных санкций США.

Отмечается, что реорганизация произошла и в компании Evraz, в которой Абрамович теперь имеет долю 30,52% (косвенно — через Greenleas International Holdings Ltd).

Акционеры Evraz, по данным издания, беспокоятся о негативном влиянии американских санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Запал отказаться от ультимативной манеры переговоров с Москвой.

«При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга», — сказал Лавров.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров объяснил, как Россия ответит на новые санкции США

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