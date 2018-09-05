Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Грузию на 28%

Баку, , 03:12 — REGNUM Компания SOCAR Georgia Gas (SGG, «дочка» SOCAR Energy Georgia) планирует в 2018 году поставить в Грузию 1,8 млрд кубометров газа, что на 28,6% выше показателя 2017 года, отмечается в годовом отчете Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за 2017 год.

По данным SOCAR, основная деятельность SGG заключается в реализации программы газификации Грузии. В 2008—2017 гг. SGG обеспечила газом более 250 тыс. абонентов, инвестировав на эти цели около $290 млн.

«В 2017 году капитальные вложения компании составили $40,3 млн. За весь период с начала своей деятельности SGG удалось снизить уровень потерь газа в газораспределительной сети Грузии с 31,5% до 3,6%. В настоящее время компания обслуживает более 590 тыс. газовых абонентов в Грузии», — цитирует отчет «Интерфакс Азербайджан».

SOCAR Georgia Gas Ltd была создана в 2007 году для развития рынка природного газа (как оптового, так и розничного).

26 декабря 2008 года правительство Грузии и SOCAR подписали договор, в соответствие с которым этому азербайджанскому нефтегазовому гиганту на условиях вложения им инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.

В октябре 2012 года SOCAR стала владельцем компании «Итера-Грузия», 100%-ной"дочки» ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. В Грузии под брендом «SOCAR» действует сеть из 116 АЗС, на создание которой в период 2006—2017 гг. компанией было вложено $196 млн.