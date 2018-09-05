Суд в Хабаровске удовлетворил первые иски обманутых вкладчиков АТБ

Хабаровск, , 03:52 — REGNUM Суд Центрального района Хабаровска удовлетворил первые иски вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка, которым сотрудники кредитной организации продавали векселя коммерческой организации ООО «ФТК». Суд обязал банк вернуть людям деньги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Один иск в интересах пенсионерки подавала прокуратура. Его суд Центрального района Хабаровска удовлетворил, обязав кредитную организацию вернуть деньги. Однако штрафа в пользу вкладчицы почему-то не предусмотрели. Тот же суд удовлетворил ещё два иска других вкладчиков, которые самостоятельно нанимали юристов. Последнее решение предусматривает не только возврат всей суммы, которую человек положил на вексель, но и штраф в пользу потребителя. Мы также подали в суды Хабаровска и Хабаровского района 10 заявлений в защиту вкладчиков АТБ. Немного затянули, так как ждали ответов на запросы в Центробанк о результатах служебной проверки, которая прошла в банке после начала процедуры санации и введения временной администрации. В ответ, правда, получили лишь отписки. Однако теперь, когда есть положительные судебные решения в пользу вкладчиков, есть надежда, что и нам удастся добиться выплат. Хотя не исключено, что АТБ попытается обжаловать решения. Ведь речь идёт о многомиллионных выплатах», — привело слова руководителя общественной организации по защите прав потребителей в Хабаровском крае «Резонанс» Дениса Локанцева ИА Хабаровский край сегодня.

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Как сообщало ИА REGNUM, грандиозный скандал, разгоревшийся летом 2018 года и продолжающий полыхать по сей день, связан с Азиатско-Тихоокеанским банком. Вкладчикам этой кредитной организации сотрудники настоятельно предлагали положить свои деньги на векселя коммерческой структуры ООО «ФТК». Люди вложили всё, что у них было, многие копили деньги на пенсию, на операции, на учебу детей. Но вернуть свои деньги — ни вклады, ни обещанные проценты, граждане не смогли. Во всех регионах ДФО проходят массовые митинги, на которых обманутые люди требуют вернуть им деньги. Только на Дальнем Востоке от действий ПАО АТБ пострадали более 3 тысяч человек.