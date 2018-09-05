Среда, 5 Сентября 2018 года
01:33:29 МСК

В правительстве России придумали новый скрытый налог

Экономика

В России будет и курортный, и туристический сборы

В правительстве России придумали новый скрытый налог
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Москва, 5 сентября 2018, 00:17 — REGNUM  Два министерства — культуры и финансов — рассматриваю возможность введения в Российской Федерации отдельного туристического сбора, который предлагается включить в стоимость проживания туристов. Об этом 4 сентября сообщает РБК со ссылкой на представителей этих двух министерств.

Предлагается установить размер сбора на уровне 1−2% от стоимости проживания туриста. Собранные средства будут идти в бюджет регионов. Пилотный проект предлагается запустить в Санкт-Петербурге. С 2020 года такой сбор может взиматься на всей территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что ранее о подобном сборе уже заявлял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он считает, что туристический сбор совершенно необходим для реставрации памятников, ради которых туристы приезжают в Санкт-Петербург.

При этом не следует путать туристический сбор с курортным сбором, это два разных скрытых налога.

Курортный сбор сейчас действует в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Величину курортного сбора субъекты Федерации устанавливают самостоятельно, но в 2018 году она не должна превышать 50 рублей с человека в день.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить