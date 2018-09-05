В правительстве России придумали новый скрытый налог

Москва, , 00:17 — REGNUM Два министерства — культуры и финансов — рассматриваю возможность введения в Российской Федерации отдельного туристического сбора, который предлагается включить в стоимость проживания туристов. Об этом 4 сентября сообщает РБК со ссылкой на представителей этих двух министерств.

Предлагается установить размер сбора на уровне 1−2% от стоимости проживания туриста. Собранные средства будут идти в бюджет регионов. Пилотный проект предлагается запустить в Санкт-Петербурге. С 2020 года такой сбор может взиматься на всей территории Российской Федерации.

Стоит отметить, что ранее о подобном сборе уже заявлял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он считает, что туристический сбор совершенно необходим для реставрации памятников, ради которых туристы приезжают в Санкт-Петербург.

При этом не следует путать туристический сбор с курортным сбором, это два разных скрытых налога.

Курортный сбор сейчас действует в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Величину курортного сбора субъекты Федерации устанавливают самостоятельно, но в 2018 году она не должна превышать 50 рублей с человека в день.