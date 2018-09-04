Система безналичной оплаты проезда: ростовчане не оценили новшество

Ростов-на-Дону, , 22:30 — REGNUM Систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону оценили только 30% горожан. Остальные пассажиры не торопятся обзаводиться пластиковыми картами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 сентября.

Внедрением безналичной электронной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону начали заниматься в 2016 году. За это время валидаторами оснастили автобусы большой вместимости, трамваи и троллейбусы, но воспользоваться льготным проездом можно только в автобусах. Вместо 24 рублей обладатель пластиковой карты заплатит 20 рублей. В электротранспорте стоимость проезда составляет 17 рублей вне зависимости от способа оплаты. По информации «Агентства развития платежных систем», это одна из причин, почему системой пользуется лишь треть пассажиров.

На реализацию также влияет отсутствие учёта пассажиропотока в маршрутных такси и умышленная порча валидаторов.

«Я не удовлетворен скоростью внедрения безналичной платежной системы в общественном транспорте в Ростове. Необходимо максимально быстро навести прядок в этой отрасли. Система позволяет вести прозрачные расчеты пассажиропотоков, в конечном итоге это работает на развитие транспортных предприятий, на экономику города», — подчеркнул глава региона Василий Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону в конце августа 2018 года запущен пилотный проект, реализация которого позволит пересчитать пассажиров общественного транспорта. Учёт будет вестись с помощью разовых билетов, оснащённых QR-кодом, которые пассажирам будут выдавать водители. Билет необходимо приложить к камере считывания для подтверждения оплаты. В ином случае проезд будет считаться неоплаченным.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону пассажиров пересчитают с помощью билетов с QR-кодом