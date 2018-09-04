Туроператоры под брендом «Натали Турс» прекратили деятельность

Москва, , 22:27 — REGNUM Туристические операторы, осуществлявшие деятельность под брендом «Натали Турс», прекратили работу в связи с исключением из федерального реестра туроператоров. Об этом сообщает пресс-служба «Натали Турс».

«В связи с исключением юридических лиц ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Туроператор Натали Турс» из реестра туроператоров, с сожалением сообщаем, что вышеперечисленные компании прекратили осуществлять туроператорскую деятельность начиная с 4 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

В компании также уточняют, что с момента приостановки продаж в начале июля «Натали Турс» было оказано услуг клиентам по авиаперевозке и оформлению виз на общую сумму свыше 700 млн рублей, однако это лишь частично покрыло полученные авансы.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров данные о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс», в связи с аннулированием этими компаниями всех своих туров.

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