В сентябре состоится открытие крупной фармацевтической фабрики в Бангладеш

Дакка, , 22:54 — REGNUM Государственная фармацевтическая компания «Essential Drugs Company Limited» заканчивает строительство в деревне Тунгипара округа Гопалгандж (Бангладеш) новой фармацевтической фабрики. Об этом сообщает бангладешское новостное агенство «Дойник иттефак». На торжественное открытие фабрики в конце сентября должен прибыть премьер-министр Шейх Хасина Вазед. Дело в том, что в деревне Тунгипара родился первый президент Бангладеш шейх Муджибур Рахман, отец нынешнего главы правительства.

По имеющейся информации, в сентябре в тестовом режиме будет запущен один из четырех цехов фабрики — цех по производству пенициллина. Запуск остальных цехов запланирован на декабрь.

На новой фабрике будут производиться различные медикаменты, такие как, например, контрацептивы, ампулы для уколов, средства для лечения кожных заболеваний, пенициллин и железосодержащие препараты. Как ожидается, ежегодно на этой фабрике будут производиться 3300 миллионов ампул с жидкостью для инъекций, 3002 миллиона таблеток, из которых 181 миллион таблеток — это пенициллин, а также 217 миллионов капсул пенициллина. Производство лекарств должно хотя бы частично обеспечить растущую потребность населения в медикаментах.