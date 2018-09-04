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Инспекторы Россельхознадзора вернули в Казахстан 100 тонн сельхозпродукции

Экономика

Инспекторы пресекли пять попыток ввоза продукции

Инспекторы Россельхознадзора вернули в Казахстан 100 тонн сельхозпродукции
Иллюстрация: Митрофан Греков. Хлеб и соль торговцев

Оренбург, 4 сентября 2018, 21:21 — REGNUM  Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области с 31 августа по 3 сентября пресекли незаконный ввоз из Казахстана 100 тонн сельскохозяйственной продукции, сообщили 4 сентября в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Инспекторы пресекли пять попыток ввоза товаров. На продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты либо документы были недействительны. Продукция была возвращена на территорию Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 31 августа сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области пресекли девять попыток ввоза из Казахстана сельскохозяйственной продукции.

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