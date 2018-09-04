В текстильную отрасль Узбекистана инвестировано более $3 млрд

Ташкент, , 21:12 — REGNUM В текстильную отрасль Узбекистана привлечено более $3 млрд иностранных инвестиций, сообщает 4 сентября издание «Спутник» со ссылкой на главу «Узтекстильпрома» Ильхома Хайдарова.

По его словам, Узбекистан заинтересован в привлечении прямых иностранных инвестиций в текстильную отрасль. Хайдаров заявил, что республика переходить на новый этап развития промышленности, который заключается в создании кластерных производств.

Отметим, на территории Узбекистана функционирует более 7 тыс. предприятий текстильной промышленности, в том числе 150 совместных и иностранных предприятий. В 2018 году Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на $700 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспорт текстильной продукции из Узбекистана за полгода вырос на 17%