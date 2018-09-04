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В текстильную отрасль Узбекистана инвестировано более $3 млрд

Экономика

В республике создаются текстильные кластеры

В текстильную отрасль Узбекистана инвестировано более $3 млрд
Плакат «Хлопководы Узбекистана» (фрагмент). Ташкент, 1952

Ташкент, 4 сентября 2018, 21:12 — REGNUM  В текстильную отрасль Узбекистана привлечено более $3 млрд иностранных инвестиций, сообщает 4 сентября издание «Спутник» со ссылкой на главу «Узтекстильпрома» Ильхома Хайдарова.

По его словам, Узбекистан заинтересован в привлечении прямых иностранных инвестиций в текстильную отрасль. Хайдаров заявил, что республика переходить на новый этап развития промышленности, который заключается в создании кластерных производств.

Отметим, на территории Узбекистана функционирует более 7 тыс. предприятий текстильной промышленности, в том числе 150 совместных и иностранных предприятий. В 2018 году Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на $700 млн.

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