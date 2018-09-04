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В Оренбуржье коммерсант укрыл от налогов 4 млн рублей

Экономика

Деньги уже уплачены в бюджеты, а бывшего директора ООО ждёт суд

В Оренбуржье коммерсант укрыл от налогов 4 млн рублей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Оренбург, 4 сентября 2018, 20:24 — REGNUM  В Оренбуржье под суд отдан бывший директор одного из ООО. Ему вменяют сокрытие от налогообложения денежных средств в размере порядка 4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном следственном управлении.

Такая сумма набежала за 5 октября 2017 — 31 января 2018 года. Следствие отмечает, что теперь уже бывший директор укрыл эти суммы с помощью проведения операций через счета других организаций.

Но похоже, что всё было зря. Гражданина поймали и отдали под суд. А в ходе следствия сотрудники силовых структур и налоговой службы смогли вернут в бюджет всю скрытую от налогов сумму.

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Налоговые преступления
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