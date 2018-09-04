Amazon вслед за Apple достигла рыночной капитализации в $1 трлн

Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Рыночная капитализация американского онлайн-ритейлера Amazon во вторник, 4 сентября, впервые в истории компании достигла $1 трлн, свидетельствуют данные биржевых торгов в США.

На открытии сегодняшних торгов акции Amazon росли почти на 2% — до $2050,5. таким образом капитализация компании на некоторое время превысила $1 трлн.

Позднее акции Amazon начали дешеветь, и на данный момент её капитализация составляет около $990 млрд.

Напомним, в начале августа отметку в $1 трлн превысила рыночная капитализация производителя электроники Apple, которая стала первой американской компанией, достигшей такого показателя.

Первой же в мире публичной компанией, чья капитализация достигла $1 трлн, в ноябре 2007 года стала китайская нефтегазовая госкорпорация PetroСhina.