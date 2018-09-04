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Китайская компания построит в Узбекистане цементные и кирпичные заводы

Экономика

Компания также планирует построить в области производства базальта

Китайская компания построит в Узбекистане цементные и кирпичные заводы
Василий Верещагин. Китаец (Туркестанская серия). 1869-70

Джизака, Узбекистан, 4 сентября 2018, 19:37 — REGNUM  Китайские инвесторы построят в Джизакской области Узбекистана несколько цементных и кирпичных заводов, сообщает 4 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на государственный комитет по инвестициям.

Соответствующее соглашение подписала китайская компания Heangshui Decheng Machinery and Equipment Co. Ltd. Компания также планирует построить в области производство базальта, гостиницу, теплицу и птицефабрику.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Джизакской области Узбекистана состоялся международный экономический форум, в ходе которого было подписано 28 инвестиционных соглашений на общую сумму $600 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: На бизнес-форуме в Джизакской области подписаны соглашения на $600 млн

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Экономика Узбекистана
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