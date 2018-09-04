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Канадская компания инвестирует в «зеленую» энергетику Узбекистана $1,3 млрд

Экономика

Электроэнергию, выработанную солнечными панелями, будет покупать АО «Узбекэнерго»

Канадская компания инвестирует в «зеленую» энергетику Узбекистана $1,3 млрд
Иллюстрация: Wikipedia.commons
Солнечные батареи

Ташкент, 4 сентября 2018, 19:27 — REGNUM  Канадская компания SkyPower Global планирует инвестировать $1,3 млрд на строительство солнечных электростанций общей мощностью 1 ГВт в шести областях Узбекистана, сообщает 4 сентября издание «Новости Узбекистана».

Электроэнергию, выработанную солнечными панелями, у канадской компании будет покупать АО «Узбекэнерго». В случае неплатежеспособности национальной компании средства на покупку электроэнергии будут выделены из государственного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Узбекистане было выработано 60,7 млрд кВт∙ч, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Наибольшее потребление электроэнергии пришлось на промышленные предприятия — 40,6%. Население республики потребило 24,1% выработанной электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане первую солнечную электростанцию построят в Самарканде

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«Зеленая» энергетика
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