Дисбаланс на рынке труда необходимо устранять — Руденя

Тверь, , 18:10 — REGNUM 2242 рабочих места создано с начала 2018 года во внебюджетной сфере Тверской области. Этот показатель на 17,6% выше, чем годом ранее. Об этом говорилось на заседании правительства региона 4 сентября, которое провел губернатор Игорь Руденя. Основной темой обсуждения стала ситуация на рынке труда региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Важная задача — создание рабочих мест во внебюджетной сфере. Необходимо устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда региона», — подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Как отмечалось, больше всего новых мест во внебюджетной сфере создано в Калининском районе, в Твери, Бежецком, Ржевском (с учётом города Ржева), Конаковском, Вышневолоцком районах.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам второго квартала этого года уровень безработицы в регионе сократился с 4,8% до 4%, а число вакансий, напротив, выросло сразу на 8%. В числе самых востребованных специалистов — медики, учителя, а также работники обрабатывающего производства. В регионе большое внимание уделяют формированию системы подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья: именно эта мера должна позволить устранить дисбаланс на рынке труда.