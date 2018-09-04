Игорь Руденя: число трудовых мигрантов в Тверской области сократилось

Тверь, , 17:59 — REGNUM Численность трудовых мигрантов в Тверской области за три года, с 2015-го, сократилась на четверть. Об этом говорилось 4 сентября на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Одним из основных вопросов на заседании стала ситуация на рынке труда.

«Благодаря ограничению привлечения трудовых мигрантов в регион, слаженной работе ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета численность прибытия и официального устройства на работу трудовых мигрантов снизилась почти на четверть: с 23 тысяч человек в 2015 году до 17 тысяч человек в 2017-м. На освободившиеся вакансии трудоустроены жители Тверской области», — отметил Игорь Руденя, подчеркнув, что работа в этом направлении на межведомственном уровне будет продолжена.

По итогам второго квартала 2018 года, как сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные главного управления по труду и занятости региона, в Тверской области уровень безработицы (по методике Международной организации труда) снизился с 4,8% до 4%. При этом за год число вакансий, предлагаемых в области, выросло на 8%, до 53 тысяч.

В числе наиболее востребованных специалистов — работники обрабатывающих производств, а также специалисты в области образования и здравоохранения. По количеству предложенных вакансий лидируют Тверь, Кимрский, Калининский, Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.

Сегодня основной задачей, отметил Игорь Руденя, является устранение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда региона, а для этого необходимо сформировать систему подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья. Этот процесс уже начался: профессиональные учреждения среднего звена сотрудничают с отраслевыми региональными министерствами, также принято решение о создании образовательно-производственных кластеров на базе учреждений профобразования.

По поручению главы региона по итогам девяти месяцев 2018 года по каждому из муниципальных образований области будет подготовлен доклад: о числе вакансий, безработных. С указанием возраста, специальности, уровня ожидаемой заработной платы. В дальнейшем меры по повышению занятости населения обсудят на расширенном совещании с представителями муниципалитетов.