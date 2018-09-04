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В Иркутской области намерены сохранить действующие льготы для пожилых

Экономика

Законопроект о сохранении льгот внесён в законодательное собрание региона

В Иркутской области намерены сохранить действующие льготы для пожилых
Пожилой мужчина

Иркутск, 4 сентября 2018, 17:56 — REGNUM  Законодательное собрание Иркутской области рассмотрит вопрос о сохранении в регионе действующих возрастных льгот для граждан после повышения пенсионного возраста. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение депутатами от фракции «Единая России», сообщили 4 сентября в пресс-службе областного отделения партии.

Как уточняется, речь в законопроекте идёт о сохранении всех нынешних льгот для женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших возраста 60 лет. Необходимые поправки предлагается внести более чем в десять региональных законов.

Ожидается, что проект будет рассматривается местными депутатами на следующей неделе.

Напомним, с инициативой о сохранении действующих льгот для граждан нынешнего пенсионного возраста ранее выступил президент России Владимир Путин. В ходе телеобращения к населению 29 августа глава государства озвучил ряд предложений по смягчению предстоящей пенсионной реформы.

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Повышение пенсионного возраста
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