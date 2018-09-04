В Иркутской области намерены сохранить действующие льготы для пожилых

Иркутск, , 17:56 — REGNUM Законодательное собрание Иркутской области рассмотрит вопрос о сохранении в регионе действующих возрастных льгот для граждан после повышения пенсионного возраста. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение депутатами от фракции «Единая России», сообщили 4 сентября в пресс-службе областного отделения партии.

Как уточняется, речь в законопроекте идёт о сохранении всех нынешних льгот для женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших возраста 60 лет. Необходимые поправки предлагается внести более чем в десять региональных законов.

Ожидается, что проект будет рассматривается местными депутатами на следующей неделе.

Напомним, с инициативой о сохранении действующих льгот для граждан нынешнего пенсионного возраста ранее выступил президент России Владимир Путин. В ходе телеобращения к населению 29 августа глава государства озвучил ряд предложений по смягчению предстоящей пенсионной реформы.