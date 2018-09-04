В Казани открылся нефтегазохимический форум

Казань, , 17:54 — REGNUM Глава Ростехнадзора Алексей Алешин, заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын и глава Татарии Рустам Минниханов приняли участие в открытии нефтегазохимического форума в Казани. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам Алешина, упоминание о нефти на территории Татарии относится к XVII веку.

«Мы сходим с «нефтяной иглы», но все равно эта отрасль остается влиятельной и ее значимость для страны — огромная. Поэтому такие мероприятия крайне полезны и крайне важны», — считает Алешин.

Также он уточнил, что в республике более 3 тыс. опасных производственных объектов, связанных с нефтью и газом, более 130 объектов — чрезвычайно высокой опасности.

«Думаю, что этот форум позволит выработать новые меры, которые не только будут способствовать эффективности добычи и переработки нефти и газа, но и будут обеспечивать безопасность людей, которые трудятся на этих объектах», — отметил глава Ростехнадзора и добавил, что руководство региона уделяет большое внимание вопросам безопасности работы объектов нефтегазодобычи.

Инюцын в свою очередь констатировал, что Татария является сегодня локомотивом и лидером нефтегазохимической отрасли, а в мире эта отрасль развивается ускоренными темпами.

«Мы в России ставим перед собой амбициозные задачи — более половины сырья перерабатывать на наших нефтегазовых производствах, в 4,5 раза увеличить мощность наших установок пиролиза, нарастить инвестиции ежегодно более 200 млрд рублей. По итогам текущего года мы планируем около 190 млрд рублей инвестиций по нашей стране. Это действительно одна из точек роста, драйверов экономики», — полагает замглавы Минэнерго.

Глава Татарии выразил уверенность в том, что форум пройдет плодотворно.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с Сибирским отделением РАН — его представители также находятся сегодня здесь, в Казани. Искренне благодарю наших московских коллег и партнеров, которые прибыли на форум», — заключил Минниханов и подчеркнул, что 75-летие промышленной разработки месторождений для республики является знаковым событием.

ИА REGNUM напоминает, нефтегазохимический форум проходит в выставочном центре «Казанская ярмарка» с 4 по 6 сентября. Заявки на участие в форуме подали более 160 компаний из Германии, Австрии, Нидерландов, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и регионов России.

Участники форума обсудят лучшие мировые практики в области информационных систем в нефтегазовом комплексе. В рамках мероприятия пройду «круглые столы», посвященные использованию продукции нефтехимии предприятий республики в строительстве жилья и дорог.

Сегодня проходит пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Моделирование геологического строения и процессов разработки — основа успешного освоения нефтегазовых месторождений».

Напомним, форум-2017 был приурочен к 50-летию образования ПАО «Нижнекамскнефтехим».