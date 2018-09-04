Вторник, 4 Сентября 2018 года
19:14:33 МСК

В Кировской области сохранят все действующие пенсионные льготы

Экономика

Необходимые поправки готовятся к внесению в законодательное собрание региона

В Кировской области сохранят все действующие пенсионные льготы
Томас Ватерман Вуд. Южный нива, Нэшвилл, Теннесси. 1850

Киров, 4 сентября 2018, 17:40 — REGNUM  Власти Кировской области намерены сохранить все региональные льготы для людей действующего на данный момент пенсионного возраста и после проведения пенсионной реформы. Об этом 4 сентября сообщил журналистам губернатор региона Игорь Васильев.

По его словам, в ближайшее время на рассмотрение в законодательное собрание будут внесены поправки к законодательству, касающиеся льгот для ветеранов труда, работников образования и здравоохранения, жителей сельской местности и прочих категорий граждан, получающих льготы.

Ожидается, что все поправки будут сводиться к замене в действующих региональных законах формулировки «по достижении пенсионного возраста» на «по достижении женщинами возраста 55 лет и мужчинами возраста 60 лет».

Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин выступил с рядом инициатив по смягчению предстоящей пенсионной реформы. В частности, глава государства предложил сохранить для граждан нынешнего пенсионного возраста действующие льготы по налогам, оплате услуг ЖКХ, проезду на общественном транспорте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить