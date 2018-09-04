В Кировской области сохранят все действующие пенсионные льготы

Киров, , 17:40 — REGNUM Власти Кировской области намерены сохранить все региональные льготы для людей действующего на данный момент пенсионного возраста и после проведения пенсионной реформы. Об этом 4 сентября сообщил журналистам губернатор региона Игорь Васильев.

По его словам, в ближайшее время на рассмотрение в законодательное собрание будут внесены поправки к законодательству, касающиеся льгот для ветеранов труда, работников образования и здравоохранения, жителей сельской местности и прочих категорий граждан, получающих льготы.

Ожидается, что все поправки будут сводиться к замене в действующих региональных законах формулировки «по достижении пенсионного возраста» на «по достижении женщинами возраста 55 лет и мужчинами возраста 60 лет».

Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин выступил с рядом инициатив по смягчению предстоящей пенсионной реформы. В частности, глава государства предложил сохранить для граждан нынешнего пенсионного возраста действующие льготы по налогам, оплате услуг ЖКХ, проезду на общественном транспорте.