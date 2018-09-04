В Италии концессионеров дорог обяжут направлять прибыль на их модернизацию

Рим, , 17:40 — REGNUM Все частные и государственные итальянские компании, которые будут получать в управление объекты инфраструктуры, будут обязаны направлять большую часть прибыли на их модернизацию, заявил на парламентских слушаниях во вторник, 4 сентября, министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, передает Affari Italiani.

Концессионерам следует помнить, что доверенное им имущество является не их «финансовой рентой», а общественным достоянием, добавил министр.

14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».