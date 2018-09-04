В Удмуртии сохранят возрастные льготы после повышения пенсионного возраста

Ижевск, , 17:16 — REGNUM Власти Удмуртии намерены сохранить существующие региональные льготы для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет после повышения пенсионного возраста в России. Об этом сообщил на пресс-конференции 4 сентября руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном совете Удмуртии Анатолий Наумов.

По его словам, с 1 января 2019 года, независимо от того, являются ли пенсионерами граждане указанного возраста, им будут предоставляться все меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством республики для пенсионеров.

Наумов уточнил, что речь идёт в том числе о льготах ветеранам труда Удмуртии, льготах на транспортный налог, компенсации расходов при уплате взносов на капитальный ремонт.

Как ожидается, соответствующий законопроект будет принят уже в текущем месяце, на ближайшей сессии Государственного совета Удмуртии.

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению, в котором озвучил ряд предложений по смягчению пенсионной реформы. В частности, глава государства предложил сохранить для граждан предпенсионного возраста льготы по налогам, оплате услуг ЖКХ и проезду на общественном транспорте.

Читайте развитие сюжета: В Хакасии готовят проект закона на случай пенсионной реформы