Киев, , 16:53 — REGNUM По информации ресурса Defence Blog, украинское казенное предприятие «Научно-производственный комплекс Искра» поставило три мобильные трехкоординатные РЛС сантиметрового диапазона 36Д6M1−1 сухопутным войскам США. РЛС предназначена для обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях постановки активных и пассивных помех, определяет самую опасную воздушную цель, выдает целеуказания на командный пункт ПВО. Может применяться также для управления воздушным движением, как в военной, так и гражданской сферах.

Предприятие «НПК Искра» было создано еще в годы СССР, в 1959 году. В 1982 году оно было награждено орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее время входит в ГК «Укроборонпром». Является ключевым предприятием украинской оборонной промышленности в кластере радиолокации, связи и радиоэлектронной борьбы.

Ожидается, что сухопутные войска США будут использовать данные радиолокационные станции 36Д6M1−1 для анализа подготовки и технологий вероятного противника. В данном случае речь, конечно же, идет о Российской Федерации.