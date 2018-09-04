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Украинский экспорт в Польшу вырос более чем на 30%

Экономика

Польша для Украины второй по величине партнер после Германии

Киев, 4 сентября 2018, 16:50 — REGNUM  За первое полугодие 2018 года экспорт товаров и услуг из Украины в Польшу вырос на 30,5% и составил $1,7 млрд, сообщили в министерстве экономического развития Украины 4 сентября на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

По итогам 2017 года Польша занимает 15,1% в двусторонней торговле Украины, уступая только Германии.

За полгода Украина экспортировала в Польшу черные металлы — 15,1%, электрические машины — 12,5%, руды, шлаки и золу — 12,4%, мебель — 7,3%.

Напомним, по данным польских экспертов, украинские трудовые мигранты превратили экономику Польши в одну из наиболее динамично развивающихся экономик Евросоюза

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Украина и Польша
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