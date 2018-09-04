Сбербанк не ограничил прием купюр номиналом в 5 000 рублей в банкоматах

Москва, , 16:39 — REGNUM Крупнейший российский коммерческий банк — Сбербанк не стал ограничивать прием купюр достоинством в 5 000 рублей в своих банкоматах. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила пресс-служба банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания NCR, которая производит банкоматы, сообщила о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом 5 000 рублей. Данная проблема затронула не все банкоматы, а только оснащённые старыми устройствами проверки купюр.

В связи с этим некоторые банки решили временно не принимать в своих уязвимых банкоматах пятитысячные банкноты.

Также стало известно, что в Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении распространителей фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей.

Однако в Сбербанке заявили, что их банкоматы обновляются своевременно, в соответствии с требованиями Банка России, в связи с чем никаких ограничений банк не вводил.

Также в пресс-службе кредитной организации добавили, что Сбербанк постоянно работает над повышением защищённости своей сети банкоматов.