В ПФР назвали «техническим» ожидаемый дефицит бюджета в 2019-2021 годах

Москва, , 16:33 — REGNUM Дефицит бюджета Пенсионного фонда России, заложенный в прогноз на 2019−2021 годы носит «технический характер», заявили 4 сентября в пресс-службе ПФР.

Как пояснили в фонде, ожидаемое превышение расходов над доходами «по сути дефицитом бюджета не является», поскольку обусловлено переводом пенсионных накоплений граждан из ПФР в негосударственные фонды.

Напомним, накануне Минтруд представил проект бюджета Пенсионного фонда на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Из документа следует, что дефицит бюджета фонда, связанный с формированием накопительной пенсии, в 2019 году может превысить 23 млрд рублей. В последующие два года дефицит может составить около 22 млрд рублей и около 34 млрд рублей соответственно.

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