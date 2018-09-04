Активы продаются, земли пустеют: реальность опровергает официоз

Михаил Демурин, , 18:50 — REGNUM

РБК сообщает нам, что более 80 процентов собственников в России готовы продать свои активы. В то же время вложиться в новые проекты хотят только 32 процента инвесторов.

Это известие из числа печальных. Оно резко контрастирует с теми бравурными новостями, которыми нас в преддверии выборов 9 сентября кормит официоз.

Официозу, впрочем, мы и так не верим, как не верим охаиванию всего и вся, происходящего в России, прозападными политическими группировками. Нельзя, однако, не признать: социально-экономическая и, соответственно, культурная реальность современной России драматична.

Недавно товарищ в городке Пушкинские горы Псковской области рассказал мне о том, что во второй половине 1990-х годов на окрестных землях трудилось 126 фермеров. Сейчас — ни одного. В 1991 году в Пушкиногорском районе проживало 22 тысячи человек; в 2017 — 5017.

Не думаю, что положение на Псковщине сильно отличается от района к району. А ведь малое и среднее предпринимательство, особенно сельскохозяйственное, малые города, — это костяк, который призван «держать» территорию страны. Не армия, не МВД, не Росгвардия, не «Единая Россия», не некие «агломерации», а экономически, социально и культурно активное население с его полезным для всей страны делом!

Крупные предприятия, в том числе, если говорить о сельских районах, агропромышленные холдинги, с этой задачей в современной России не справятся. Сегодня всё это — капиталистическое производство. В отличие от производства социалистического, для их хозяев важна экономическая, а не социальная эффективность. Разница между одним и другим огромна.

Фермеры в псковской области исчезают, малые города пустеют, поля бурьяном зарастают, а бывший губернатор Турчак призван «наверх» — свой опыт распространять.

Теперь другая история, столичная. Приятель, занимающийся торговым бизнесом в Москве, поведал мне недавно, что из 60 работников, которые у него были пять лет тому назад, он вынужден был сократить 52. Своё дело он удерживает из последних сил: проверки, налоги, проблемы с банками… Да и размер среднего чека, отражающий реальную покупательную способность и покупательную готовность наших сограждан, в последние годы сократился весьма существенно.

И оказался мой приятель среди тех 82 процентов, кто-либо уже продал своё дело, либо думает о его продаже. А ведь он платил приличную зарплату шести десяткам наших сограждан!

Хорошо в этой ситуации хотя бы то, что иностранцы не особенно рвутся скупать всё, что высвобождается из-под национального контроля в России.

Нам рассказывают, что главной причиной, по которой многие отечественные предприниматели готовы продать свои активы, является геополитическая напряженность. Да, она имеет место, и это чувствуют на себе и простые граждане, и бизнес. Но, по моим наблюдениям, большинство наших сограждан-предпринимателей на эту геополитическую напряженность наплевали бы, стань другим отношение к ним со стороны государства.

Поэтому гораздо серьёзнее раздражает их отсутствие должного отношения со стороны властей, установка государственных органов не на то, чтобы помочь предпринимателям поднять экономическую эффективность их бизнеса, а на то, чтобы больше получить от них в бюджет и не только в бюджет. Вторая проблема — рычаг этого «получения»: так называемый «риск прекращения деятельности», а проще говоря, — постоянная угроза того, что твоё предприятие будет волюнтаристски закрыто.

Российских предпринимателей тоже надо призывать к порядку, надо требовать от них социальной и культурной ответственности, это так. Но делать это имеет право только такое государство, которое само преодолело свою известную рыночную и олигархическую суть, встало на позиции приоритета социальной и культурной ответственности. Государство, у которого на первом месте не те, кому оно само даёт возможность «делать» большие деньги в условиях, когда жизнь большинства граждан России становится всё более сложной и скудной, а простой труженик — будь-то бизнесмен, рабочий, фермер, учитель и кто-то ещё из их собратьев.

Будет так — число желающих делать в России настоящее дело увеличится. А тех, кто разуверился и готов всё продать, — пойдёт на убыль.