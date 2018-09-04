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В Калужской области обсудили создание научно-технологического центра

Экономика

Участники бизнес-завтрака представили собственное видение проекта по созданию и развитию инновационного кластера

В Калужской области обсудили создание научно-технологического центра
Иллюстрация: Admoblkaluga.ru
На бизнес-завтраке

Калуга, 4 сентября 2018, 16:11 — REGNUM  Проект создания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) в Калужской области обсудил губернатор Анатолий Артамонов с представителями деловых и научных кругов региона, сообщает 4 сентября пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

Встреча прошла в формате бизнес-завтрака в Торгово-промышленной палате. На мероприятии была представлена концепция Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, в соответствии с которой ядром ИНТЦ должен стать университет.

Выступившая на мероприятии и. о. директора института ядерной энергетики НИЯУ МИФИ Татьяна Леонова отметила, что научно-технологический центр станет точкой роста университета.

«Только университет с серьезной научной базой совместно с предприятиями может добиться прорывных результатов. Бизнес должен понять, для чего это ему нужно», — сказала она.

Леонова добавила, что бизнес должен включаться в проект с пониманием, что он получит: с одной стороны, это могут быть хорошие налоговые преференции, с другой — высококлассные специалисты.

В свою очередь, тему развития инноваций в Калужской области продолжили генеральный директор Агентства инновационного развития — центра кластерного развития Калужской области (АИРКО) Анатолий Сотников и руководитель компании «СтимулГрупп» Сергей Лосев, сообщивший об имеющемся успешном опыте реализации проекта в сфере производства высокотехнологичных полимерных композиционных материалов.

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Экономика Калужской области
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