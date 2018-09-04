В Костромской области построили новую молочную ферму

Кострома, , 16:09 — REGNUM В Красносельском районе Костромской области впервые за 25 лет построили новую молочную ферму, сообщает ГТРК «Кострома». Фермерское хозяйство в деревне Захарово — единственное производство в округе.

На запуск новой молочной фермы было потрачено 29,5 миллионов рублей: из них 10 миллионов было предоставлено областным грантом; 15 миллионов вложил хозяин фермы — Александр Дмитриев; 4,5 миллиона на закупку нового поголовья направил федеральный бюджет.

«Сегодня дойное стадо дает по 700 килограммов молока ежесуточно. В планах — довести до тонны в день. Продукт активно берут молокопереработчики Костромы […] В планах фермеров в Захарове — увеличить стадо минимум до 150 голов», — отмечает областное телевидение.

ИА REGNUM напоминает, что ранее костромские власти обещали открыть новый молочный завод ООО «Шуваловское молоко» с 1200 коровами в Сущевском сельском поселении. В новый завод планировалось вложить более 740 миллионов рублей.

Чиновники надеются, что благодаря новому предприятию в регионе увеличится поголовье крупного рогатого скота на 7,8%, производство молока — на 12,3%. Таким образом, регион сможет обеспечивать себя молоком с 72,7% до 80%.