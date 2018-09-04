За восемь месяцев в Киргизии выдали стимулирующих грантов на 193 млн рублей

Бишкек, , 16:08 — REGNUM В январе — августе 2018 года из республиканского бюджета Киргизии профинансировано по статье «стимулирующие гранты» 179 проектов на общую сумму свыше 195,7 млн сомов (более 193,7 млн рублей). Об этом сегодня, 4 сентября, сообщила пресс-служба министерства финансов.

Больше всего денег получили Джалал-Абадская область — свыше 42,1 млн сомов (41,7 млн рублей) на реализацию 43 проектов, Ошская область — более 39,4 млн сомов (39 млн рублей) на 29 проектов и Нарынская область — свыше 34,7 млн сомов (34,3 млн рублей) на 24 проекта.

За ними следуют Иссык-Кульская область — около 23,9 млн сомов (23,6 млн рублей) на 23 проекта и Чуйская область — более 21,1 млн сомов (более 20,9 млн рублей) на 28 проектов.

Замыкают список Баткенская область, получившая чуть больше 19 млн сомов (свыше 18,8 млн рублей) на реализацию 19 проектов, а также Таласская область, которой государство предоставило около 15,3 млн сомов (15,1 млн рублей) на осуществление 13 проектов.

Из этих денег свыше 47,9 млн сомов (47,4 млн рублей было потрачено на детские сады, более 44,2 млн сомов (43,7 млн рублей) — на школы, свыше 35,8 млн сомов (35,4 млн рублей) — на инфраструктурные объекты, около 32,8 млн сомов (32,4 млн рублей) — на спортивные объекты, более 13,4 млн сомов (13,3 млн рублей) на объекты культуры, свыше 11,6 млн сомов (11,5 млн рублей) — на объекты здравоохранения, а также 9,8 млн сомов (9,7 млн рублей) — на прочие социальные и административные объекты.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году министерство финансов Киргизии планирует за счет стимулирующих грантов на общую сумму свыше 506,9 млн сомов (более 501,9 млн рублей по текущему курсу) обеспечить реализацию 213 социальных проектов в регионах республики.

В список этих проектов входят: 55 школ, 49 детских садов, 16 объектов культурного значения, 14 объектов здравоохранения, 37 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, 32 объектов спортивного назначения, а также 10 объектов административного значения и 10 иных соцобъектов.