В Казахстане пресекли ввоз продукции из России, Киргизии и Узбекистана

Астана, , 15:58 — REGNUM В Казахстане государственные инспекторы по карантину растений с 18 по 24 августа выявили 48 фактов нарушения законодательства республики и ЕАЭС при ввозе фитосанитарной продукции, сообщили 4 сентября в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

В большинстве случаев продукция из России, Киргизии и Узбекистана сопровождалась недействительными фитосанитарными сертификатами либо при их отсутствии. Вся продукция общим весов 56,15 тонны, 36 кубических метров была возвращена поставщику.

Как сообщал ИА REGNUM, с 23 по 31 августа сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области пресекли ввоз из Казахстана девяти грузовых автомобилей с подкарантинной продукцией.

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