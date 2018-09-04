Индия выбирает истребитель для своих ВВС

Нью-Дели, , 15:54 — REGNUM Индия проводит процедуру государственной закупки 114 истребителей для своих ВВС. Сумма закупки составляет 1,4 триллиона рупий, это более 20 миллиардов долларов США.

В данной процедуре собираются участвовать семь производителей самолетов. Компания Boeing предлагает F/A-18E/F «Супер Хорнет», французская Dassault предлагает «Рафаль», консорциум Eurofighter — «Тайфун», РСК «МиГ» — МиГ-35, шведская Saab — «Грипен E», Lockheed Martin — F-16 Блок 70. Кроме этих компаний, участие примет также ПАО «Компания «Сухой» со своим Су-35.

Особенности данной индийской процедуры закупки в том, что первые 18 истребителей будут приобретаться у компании-производителя, а 96 истребителей будут производиться по лицензии индийской компании, которая будет стратегическим партнером компании-производителя.

Уже сформулированы общие требования к закупаемому самолету. Его задачи — завоевание превосходства в воздухе, решение задач противовоздушной обороны. Истребитель должен быть способен наносить удары с воздуха, вести разведку, действовать на морском театре военных действий, решать задачи радиоэлектронной борьбы, а также обладать возможностью дозаправки топливом в воздухе других самолетов.

Еще решается вопрос, как будут оценивать предложения. Это будет просто стоимость самолета, либо его стоимость в течение всего срока службы, в данном случае это 40 лет или шесть тысяч часов налета.

С учетом снятия с вооружения ВВС Индии устаревших МиГ-21 и МиГ-27 общая сумма по закупке может увеличиться в два раза, до 40 миллиардов долларов.