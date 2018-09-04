Новосибирские энергетики проверят готовность сетей к холодам

Новосибирск, , 15:44 — REGNUM Специалисты комиссий в составе представителей компании «Региональные электрические сети» и Главного управления МЧС России по Новосибирской области проведут инспекции на объектах предприятия с целью проверки готовности сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2018−2019 гг., сообщает 4 сентября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что перед допуском комиссии на объекты энергетики проделали масштабную подготовительную работу. Все условия, выполнение которых обязательно для принятия комиссией положительного решения, разделены на шесть основных групп. Они включают как проверку готовности оборудования, так и персонала.

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Специалистам предстоит определить готовность систем диспетчерского технологического управления, установить наличие аварийного запаса оборудования и материалов, графика проведения тренировок персонала, а также проверить другие аспекты деятельности сетевого предприятия.

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