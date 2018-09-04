Нефтяным котировкам есть, куда расти

Москва, , 15:31 — REGNUM Торговая сессия 4 сентября открылась ростом нефтяных котировок. К 11.30 утра баррель Brent прибавлял 0,8% и торговался на отметке $78,70. Новостной фон при этом относительно нейтральный, и до 5 сентября важных событий не предвидится, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Стимул для роста цен по-прежнему могут давать ожидания от сокращения поставок иранской нефти из-за конфликта с США и из-за кризиса в Венесуэле. Вместе с тем, не сегодня-завтра котировки могут развернуться. Чем ближе нефть подбирается к отметке $80, тем больше вероятность, что по рынку пронесется волна фиксации прибыли. Кроме того, есть неопределенность с дальнейшей судьбой сделки ОПЕК+. Этому фактору инвесторы пока уделяют мало внимания, но это до поры до времени» , — пояснила эксперт.

К слову, министр нефти и газа Омана Мохаммед бин Хамад Аль-Румхи недавно заявил, что выше $80 в 2018 году нефть стоит не будет — по его мнению, до конца 2018 года цены стабилизируются в диапазоне $60−70 или $70−80. Оман является крупнейшим производителем нефти на Ближнем Востоке, не входящим ОПЕК, и сам факт этих заявлений тоже может повлиять на рынок.

«Еще одно обстоятельство не в пользу нефти — окончание летнего автомобильного сезона в США. Это может сказаться на потреблении бензина и спросе на сырую нефть. Пока еще котировкам есть куда расти, однако разворот всё ближе. Не исключено, что нефть начнет дешеветь уже в самое ближайшее время. Возможный диапазон колебаний барреля Brent на f 5 сентября — $77−80», — полагает Кулакова.

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