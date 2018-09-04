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Глава ЦБ РФ не поддержала рубль

Экономика

Рост курса доллара продолжится к отметке 69 рублей, заявил эксперт

Москва, 4 сентября 2018, 15:23 — REGNUM  Риски усиления торговой войны вернулись на рынки после того, как на прошлой недели в США объявили, что в конец конце текущей может быть введен новый раунд пошлин на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов. Это в целом оказывает давление на валюты EM и рубль в частности, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В свою очередь нефть по-прежнему остается главным союзником рубля. Также сегодня, 4 сентября, в Сочи после августовских каникул впервые публично выступили глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ее коллеги. Хотя основной темой встречи не было обсуждение кредитно-денежной политики, тем не менее, комментарии она дала. Она заявила, что пока больше факторов за то, чтобы оставить ставку без изменения, чем за снижение.

«Однако есть факторы и за повышение ставки. Один из них — это повышение инфляции более высокими темпами, чем ожидалось. В целом от выступления рубль поддержку не получил. Текущая динамика сохранится. Рост пары доллар/рубль, скорее всего, продолжится. Ближайшая цель пробой 68,20, далее рост в рамках восходящего канала к 69», — считает эксперт.

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