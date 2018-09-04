Все электроподстанции РФ в ближайшие годы должны стать цифровыми — Медведев

Истра, Московская область, , 15:20 — REGNUM В ближайшие годы электросетевые компании России должны уделить особое внимание внедрению цифровых принципов работы, заявил 4 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию электросетевого комплекса в поселке Павловская слобода Московской области.

«Необходимо, чтобы в ближайшие годы (электросетевые) компании уделяли теме (цифровизации) особое внимание в своих инвестиционных программах», — заявил Медведев.

Премьер-министр посетил новый цифровой район электросетей на территории подстанции «Слобода», после чего отметил, что в будущем все подстанции в России должны быть такими же.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Ленинградской области торжественно открыли современную электроподстанцию «Криогаз» (110/10 кВ). Она построена энергетической компанией ЛОЭСК для электроснабжения одноименного строящегося завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в портовом городе Высоцк.

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