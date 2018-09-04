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«Для хорошей пенсии молодёжь должна работать «в белую»

Экономика

Не стоит ждать помощи только от государства, а помогать ему, заявил эксперт

Пенза, 4 сентября 2018, 15:13 — REGNUM  Решение о повышении пенсионного возраста, как такового, пока нет. Есть законопроект, принятый в первом чтении. На сегодняшний день общество сформировало замечания, президент РФ Владимир Путин внес предложения по данному вопросу. Аргументы для изменений в пенсионном законодательстве простые — в стране несовершенная пенсионная система, которую надо пересматривать, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы РФ, председатель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Пензенской области Иван Фирюлин.

Сегодня большинство молодых людей не задумываются о будущих пенсиях, поэтому государство пошло правильным путем, как в мировой практике, оно гарантирует государственную пенсию 40% от зарплаты гражданина, и за счет страховой части дополнительно можно заработать еще 25−30%, чтобы по итогам жизни молодой человек смог получить свое пенсионное обеспечение при добросовестной работе на уровне 60−70% от своего потерянного заработка. При таком подходе это будет достойная пенсия. Не делая этого, власти просто заигрывали с народом.

«Пенсионная реформа никому не нравится, как сказал президент, но её нужно проводить и ради пенсионеров, и пенсионного обеспечения, и ради будущих поколений. При этом они должны не только ждать помощи от государства, но и помогать ему, заботиться о том, чтобы зарплата была «белая», и налоги шли в Пенсионный фонд РФ. Молодёжь должна работать более результативно, государство даёт для этого все возможности», — высказал свое мнение Фирюлин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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