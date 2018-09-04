Испании угрожает очередной кризис государственного долга — El País

Мадрид, , 15:15 — REGNUM Испания на пути к очередному кризису государственного долга? Ни социалисты, ни правое правительство не кажутся способными избежать этого, пишет профессор экономики Хосе Карлос Диес из университета Алькалы для издания El País 4 сентября.

В 2007 году у Испании был профицит бюджета в размере 2% от ВВП, а чистый государственный долг упал до 22% ВВП. Проблема заключалась в частной задолженности компаний и семей, направляемой через банковскую систему и сосредоточенную в кредитах, связанных с «мыльным пузырем» на рынке недвижимости.

Этот «пузырь» сопровождался бумом строительства жилья и кредитов, которые привели к росту государственных расходов. Монклоа (испанский аналог Кремля — прим. ИА REGNUM ), муниципалитеты и автономные общины увеличивали структурные расходы. Государственные расходы, устраняющие циклический эффект и выплату процентов, возросли с 36% от ВВП в 1998 году до 41% в 2009 году.

Испанский «пузырь» на рынке недвижимости лопнул в разгар худшего за 80 лет глобального финансового кризиса и имел разрушительные последствия для занятости и экономической деятельности. Государственные доходы, устраняющие циклический эффект, снизились на 6% ВВП. Высокий государственный дефицит вместе с интенсивностью и продолжительностью кризиса привел к значительному увеличению государственного долга. Только эффект падения налоговых поступлений, вызванный взрывом пузыря на рынке жилья, за десять лет кризиса означал увеличение государственного долга на 60% ВВП.

В 2009 году МВФ в своем докладе об осенних перспективах рекомендовал странам инициировать стратегию выхода для антициклической фискальной политики, применявшейся в период мирового экономического кризиса. Он рекомендовал не применять структурные фискальные корректировки, превышающие 1% ВВП, и сопровождать их экспансивной денежно-кредитной политикой и покупками долгов центральных банков, чтобы избежать эпизодов финансовой нестабильности, которые вынуждали страны делать более жесткие бюджетные корректировки.

Президент США Барак Обама следовал этой рекомендации и применял постепенную фискальную корректировку. Канцлер Германии Ангела Меркель и Европейская комиссия пошли неверным путем с резкими фискальными корректировками, которые усилили отток капитала и привели европейскую экономику к рецессии в 2012 году. Приход к власти Мариано Рахоя в Испании и его неловкое управление банковским кризисом спровоцировали жесткий отток капиталов в размере 25% ВВП в первом семестре 2012 года. Он должен был просить финансовой помощи, а тройка (МВФ, Еврокомиссия и Европейский центробанк) заставила Испанию осуществить фискальную корректировку в размере 6% ВВП в 2012 и 2013 годах.

В 2013 году тройка признала свои ошибки и позволила постепенную налогово-бюджетную корректировку для стран. В 2015 году ЕЦБ инициировал программу закупок государственного долга, которую Федеральный резерв США выполнил за пять лет до этого. В апреле 2015 года правительство Рахоя направило свою программу по стабилизации в Брюссель, в которой предполагалось, что экономика вырастет на 3% до 2018 года, будет сокращен дефицит до 0%, а государственный долг — до 93% ВВП.

Реальность такова, что при росте в 3% с 2015 года без участия правительства Педро Санчеса какими-либо фискальными мерами, государственный дефицит Испании закроется в этом году до 3%, а государственный долг — в 98% ВВП. Испания не воспользовалась покупкой долгов ЕЦБ, чтобы уменьшить дефицит, и оставляет отклонение в размере €55 млрд государственного долга, который испанцы будут оплачивать налогами в будущем.

С 2015 года Испания фрагментирована в парламенте, что затрудняет бюджетную корректировку и сокращение государственного долга. В кампании 2015 года Рахой осуществил снижение налогов, что привело к увеличению структурного дефицита, а для бюджетов 2017 и 2018 годов Народная партия, «Граждане», Баскская националистическая партия и канарские партии потребовали сокращения налогов или увеличения расходов, которые увеличили бы структурный дефицит. Испанская социалистическая рабочая партия и «Подемос» требовали еще больше увеличить основной структурный дефицит бюджета.

В этом году Испания завершит Программу стабилизации, закрыв дефицит ниже 3% ВВП и создаст превентивный механизм, основанный на сбалансированном бюджете в цикле, предложенном кейнсианцами. Комиссия требует корректировки в размере 0,6% от ВВП, а правительство пообещало корректировку в размере 0,45% в Брюсселе. Номинальный путь, который обсуждается в Конгрессе, перестает быть актуальным, и рассмотрение будет касаться конкретных мер по корректировке. Правительство признало лишь отклонение от дефицита 2018 года и сохранило прежний путь без изменений.

В последние три столетия главной проблемой испанской экономики был высокий государственный долг, который породил финансовую нестабильность и глубокие экономические кризисы. В 2019 году Испания должна выпустить 20% ВВП в государственный долг и не будет иметь дело с покупками ЕЦБ, которыми она пользовалась с 2015 года. Корректировка структурного дефицита является необходимым условием для сокращения долговых проблем и отправки сигнала инвесторам.

Правое правительство с 2015 года и теперь левое не могут уменьшить государственный долг. Будем ли мы вновь принуждаемы к его сокращению оттоком капиталов и другим экономическим кризисом, как это произошло в 2012 году и случалось последние 300 лет? Посмотрим.