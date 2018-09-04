Новгородские дороги получат дополнительно 180 млн рублей

Великий Новгород, , 15:10 — REGNUM Новгородская область получит дополнительно 180 млн рублей на ремонт дорог по распоряжению, подписанному председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, поступления выделенных средств в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства ожидают в сентябре.

«Деньги будут направлены на ремонт асфальтобетонного покрытия региональных дорог», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Станислав Шульцев.

Напомним, весенний паводок в 2018 году разрушил 46 участков дорог в Новгородской области, затронув территории Любытинского, Боровичского, Хвойнинского, Чудовского, Крестецкого, Маловишерского, Пестовского, Окуловского и Новгородского районов. С 23 по 29 апреля в регионе действовал режим чрезвычайной ситуации.

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Напомним также, что в 2018 году Новгородская область уже получила 1, 25 млрд рублей из федерального бюджета на дорожную деятельность — все эти средства уже израсходованы, отремонтировано 170 км дорог.

«Безопасное бесперебойное движение обеспечено на региональных дорогах протяженностью 700 километров», — заявили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего федеральные средства на развитие и восстановление транспортной инфраструктуры выделены шести регионам — это Республика Алтай, Республика Якутия, Алтайский край, Хабаровский край, Калужская область и Новгородская область. Общая сумма — почти 3 млрд рублей.

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