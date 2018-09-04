Путепровод во Всеволожске под Петербургом построят к концу 2022 года

Всеволожск, Ленинградская область, , 15:01 — REGNUM Строительство автомобильного путепровода над железнодорожными путями у железнодорожной станции Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области должно быть завершено к концу 2022 года. Об этом сообщили 4 сентября в пресс-службе правительства Ленобласти.

К настоящему времени завершились общественные слушания по проекту путепровода, который должен избавить от заторов 39-й километр региональной дороги «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск». Теперь предстоит объявить конкурс на строительство нового объекта инфраструктуры.

Проектная протяженность путепровода составит 1200 метров, скорость движения — 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы. Сметная стоимость путепровода составляет 1,5 млрд рублей.

Необходимость его строительства объясняется большой интенсивностью движения железнодорожного и автомобильного транспорта во Всеволожском районе. Действующий автомобильный переезд через железную дорогу приходится постоянно закрывать для пропуска пассажирских и товарных поездов. Недавно на этом направлении начали ходить скоростные «Ласточки».

Кроме того, как сообщили в областном правительстве, объявлен конкурс на обновление проектной документации нового моста через реку Волхов в Киришах. Ориентировочная стоимость новой переправы — около 3 млрд рублей. На мосту будет предусмотрено две полосы, расчетная скорость движения по ним составит 80 километров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап строительства моста будет финансироваться из областного бюджета. В то же время власти региона рассчитывают на федеральное софинансирование этого проекта.

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