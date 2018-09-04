Орловский врио рассчитывает на урожай, «близкий» к рекордному

Москва, , 15:00 — REGNUM В Орловской области рассчитывают на высокий урожай зерновых. Об этом доложил президенту Владимиру Путину на встрече 4 сентября врио губернатора Андрей Клычков, сообщила пресс-служба Кремля.

«Регион сейчас считается аграрным, поэтому мы особое внимание уделяем аграрной составляющей. Несмотря на достаточно непростые природные катаклизмы, мы в целом идем по сравнению с прошлым годом с хорошей динамикой. Думаю, что покажем если не рекордный урожай, то близкий к этому, средневзвешенный прогноз — около четырех тонн зерновых на одного жителя области. В прошлом году показатель был 4 тонны 200 килограмм на одного, и мы были в «тройке». Думаю, что в этом году мы на похожих цифрах останемся», — заявил Клычков.

Отметим, что в 2017 году орловские аграрии получили рекордный урожай зерновых для региона — более 3,3 млн тонн. По данным на 28 августа этого года, в регионе намолочено 2,3 млн тонны зерновых.