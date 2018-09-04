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Узбекистан предоставил Таджикистану скидку на ж/д-перевозки

Экономика

Она составила от 20 до 30 процентов

Ташкент, 4 сентября 2018, 14:56 — REGNUM  Льготы на железнодорожные грузоперевозки с 15 августа до конца 2018 года предоставил Узбекистан Таджикистану, сообщает сегодня, 4 сентября, «Спутник Таджикистан» со ссылкой на данные министерства транспорта Таджикистана.

Отмечается, что скидку в 20% компания «Узбекские железные дороги» предоставила на транзит всех видов товаров в обе стороны по железнодорожному направлению «Келес — Кудукли», «Кудукли — Каракалпакстан», «Амузанг — Келес» и «Амузанг — Каракалпакстан» частными парковыми вагонами. Транзит товаров инвентарными парковыми вагонами подешевел на 30%.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что таджикистанским железнодорожным компаниям разрешили посадку и высадку в узбекистанских городах Термез, Карши и Самарканд.

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Таджико-узбекские отношения
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