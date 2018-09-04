Узбекистан предоставил Таджикистану скидку на ж/д-перевозки

Ташкент, , 14:56 — REGNUM Льготы на железнодорожные грузоперевозки с 15 августа до конца 2018 года предоставил Узбекистан Таджикистану, сообщает сегодня, 4 сентября, «Спутник Таджикистан» со ссылкой на данные министерства транспорта Таджикистана.

Отмечается, что скидку в 20% компания «Узбекские железные дороги» предоставила на транзит всех видов товаров в обе стороны по железнодорожному направлению «Келес — Кудукли», «Кудукли — Каракалпакстан», «Амузанг — Келес» и «Амузанг — Каракалпакстан» частными парковыми вагонами. Транзит товаров инвентарными парковыми вагонами подешевел на 30%.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что таджикистанским железнодорожным компаниям разрешили посадку и высадку в узбекистанских городах Термез, Карши и Самарканд.