Приток иностранных инвестиций в экономику Киргизии сократился на треть

Бишкек, , 14:54 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в январе — июне 2018 года составил $247 млн (более 16,7 млрд рублей) и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 33,2%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Свыше 84% инвестиций были вложены в предприятия по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, геологоразведку, сферу финансового посредничества и страхования, а также информации и связи.

В первой половине 2018 года объем инвестиций в предприятия по добыче полезных ископаемых увеличился в 5,2 раза, в сферу информации и связи — в 3,6 раза и в геологоразведку — лишь на 5,6%. Одновременно с этим зафиксировано значительное снижение объема вложений в предприятия обрабатывающих производств — в 6,3 раза и в сферу финансового посредничества и страхования — в 1,3 раза.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из Канады в этот период упали в 26 раз, из Китая — в 1,4 раза, из Великобритании — в 1,3 раза, из Узбекистана — на 4,6%. Из России же, напротив, увеличились — в 3,3 раза, из Казахстана — также возросли на 12,7%.

Наибольший объем иностранных прямых инвестиций приходится на предприятия столицы Киргизии — около 48% от общего объема, затем следует Джалал-Абадская область — свыше 34% и Чуйская область — около 14%.

Отток прямых иностранных инвестиций в январе — июне 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года сократился на 24,9% и составил $236,4 млн (более 16 млрд рублей). Увеличение оттока прямых иностранных инвестиций отмечалось в Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Ошской областях, а также в городе Бишкек.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, объем инвестиций в основной капитал в Киргизии в 2017 году составил 144,7 млрд сомов (более 143,2 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился в сравнении с 2016 годом на 6,2%. Самым крупным инвестором страны стал Китай — на его долю приходилось до 37% от общего объема иностранных инвестиций.